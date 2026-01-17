La Nazione: Kean e Dzeko in dubbio. A Bologna ci sarà anche il giovane Braschi

La Nazione si concentra sulle condizioni fisiche di Moise Kean, alle prese con alcuni fastidi alla caviglia. Per questo motivo, negli ultimi giorni, ha seguito un piano di lavoro personalizzato. Nessuna indicazione trapela dal club, con il rimando alla lista dei convocati che uscirà oggi pomeriggio. In ogni caso, scrive il quotidiano, c'è una certezza: della comitiva che partirà per Bologna farà parte anche Riccardo Braschi, centravanti della Primavera che ieri contro il Milan mister Galoppa non ha utilizzato. Perché il suo attaccante principale era già da giorni agli ordini di Vanoli. Questo perché, alle condizioni precarie di Kean, si aggiungono quelle di Dzeko che continua a lavorare a parte e che rimane pure lui in fortissimo dubbio.
Attenzione però perché, aggiungiamo noi, la disputa della partita tra Bologna e Fiorentina potrebbe essere a rischio alla luce della scomparsa di Rocco Commisso.
