La gara è stata caratterizzata anche da un cambio nella squadra arbitrale tra primo e secondo tempo, circostanza che ha provocato qualche minuto di ritardo prima della ripresa del match. Il primo assistente Alassio ha infatti accusato un problema fisico e, al rientro dagli spogliatoi, è stato sostituito dal quarto ufficiale Ayroldi, chiamato a prendere il suo posto.

Non sono mancati nemmeno gli episodi da moviola. Tra le situazioni più discusse c’è quella relativa a Kike Perez, che non ha restituito il pallone alla Fiorentina dopo che i viola lo avevano volontariamente messo fuori per consentire i soccorsi a Moreno, rimasto a terra per un infortunio. Regolare, invece, il quarto gol della Fiorentina: Masantuono è stato considerato in posizione regolare, grazie alla giocata di Schingtiënne che lo ha tenuto in gioco. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

Prestazione sufficiente per Fourneau, al netto di qualche abbaglio gestisce con tranquillità la gara. Corrette le tre ammonizioni, manca un giallo su Ranieri che aveva interrotto un’azione avversaria. L’atteggiamento di Hainaut gli crea qualche problema: nel primo tempo il numero 18 del Venezia finisce a terra tenendosi il petto, il direttore di gara assegna un calcio di punizione per i padroni di casa, ma il contrasto di Viery era regolare. Nella ripresa il laterale francese replica la scena dopo un contatto con Gnonto, la Fiorentina mette fuori il pallone per permettere i soccorsi, ma il giocatore del Venezia si rialza subito. I veneti anziché restituire il possesso proseguono il gioco scatenando le proteste viola: nessuna responsabilità per il direttore di gara che alla fine riporta la calma. Il fischietto della sezione di Roma 1 è ben posizionato sul contrasto tra Ranieri ed Helgason, il difensore viola prende la palla, non c’è fallo, inoltre l’episodio avviene fuori area. Tra primo e secondo tempo c’è stato anche un cambio per quanto riguarda la squadra arbitrale, il quarto uomo Ayroldi ha preso il posto di Alassio, primo assistente, fermatosi a causa di un infortunio.

VAR: Dionisi 6. Serata senza particolari episodi da rivedere, il metro utilizzato in campo è quello applicato da inizio stagione. Lo scrive il Corriere dello Sport.