La moViola: l’interpretazione di Fabbri sul contatto Gudmundsson-Skorupski

IL CORRIERE DELLO SPORT 6: C’è un dubbio (non da poco) nella partita di Fabbri, per il resto più che discreta (vedi alla voce: rigore-fuorigioco su Ferguson). L’uscita di Skorupski su Gudmundsson è più che sospetta, l’interpretazione a supporto del non rigore c’è e quella applica l’arbitro (ex) internazionale, ma onestamente regge poco. Per il resto, corretto annullare in campo (bravo l’assistente Imperiale) il gol di Kean. Gudmundsson prende il tempo ai difendenti rossoblù, Skorupski esce, il contatto fra i due c’è, il portiere non prende il pallone. Rigore, si dirà. Invece no, c’è l’interpretazione: avendo Gudmundsson tirato senza essere ostacolato e non essendoci imprudenza, non c’è rigore. La riflessione: chi non è addentro alle segrete cose, il tifoso normale che fruisce di calcio, come fa a saperlo? Ferguson viene steso in area da Ranieri, che non tocca il pallone, Fabbri fischia correttamente prima il rigore, poi l’offside dello scozzese in partenza. Annullato un gol a Kean, anche in questo caso buona collaborazione arbitro-assistente e corretto il timing: lancio di Cataldi, l’attaccante azzurro è chiaramente in fuorigioco (oltre Beukema), l’assistente Imperiale aspetta correttamente la fine dell’azione e poi segnala.