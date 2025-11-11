La Fiorentina lavorerà con un programma alla “Conte”. Ci sarà da sudare al Viola Park

Al Viola Park, nonostante l'arrivo del freddo, si suderà parecchio. I giocatori viola affronteranno un lavoro alla "Conte"

Una delle lacune, già rilevate dal gruppo viola ma non solo, è quella relativa all'aspetto fisico. Il lavoro di Vanoli durante questa sosta non dovrà essere soltanto mentale e tattico. Toccherà al nuovo preparatore atletico capo Giampiero Ascenzi, che presto verrà ufficializzato, ma già a lavoro da qualche giorno, migliorare le prestazioni fisiche della squadra. Insieme al tecnico, con cui ha condiviso diverse esperienze, sta studiando i dati dei calciatori per preparare un programma ad hoc sfruttando la sosta delle nazionali.

Questi saranno gli ultimi giorni per affrontare un lavoro così profondo, visto che poi la Fiorentina giocherà spesso e la prossima sosta arriverà a Marzo. Il durissimo lavoro fisico che attenderà tutta la squadra prende spunto da quello di Antonio Conte, tecnico con cui Vanoli ha collaborato in passato.

Programma e obiettivi — A Firenze si suderà parecchio nei prossimi giorni. Intanto il tecnico viola si è chiuso dentro al Viola Park per immergersi dentro la nuova avventura. Le cose da fare sono molte e da domani la squadra spingerà fortissimo. Previste doppie sedute fino a venerdì, mentre sabato ci sarà un solo allenamento con la domenica libera.

Dovrà essere aumentata la soglia di resistenza, ma la parola chiave rimane intensità. Kean rispetto agli altri avrà bisogno di un rientro graduale e anche per Gosens servirà pazienza, inoltre parte della squadra sarà impegnata in nazionale, ma al loro ritorno Vanoli non gli farà mancare del lavoro da fare.