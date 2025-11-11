Guanciale: “Commisso si faccia delle domande. Serve un Extreme Makeover”

Le parole dell'attore abruzzese, grande tifoso viola: "Il progetto della Fiorentina era schizofrenico ed è stato gestito male"

Redazione VN 11 novembre 2025 (modifica il 11 novembre 2025 | 11:42)

Lino Guanciale è un volto ormai noto del piccolo e del grande schermo. Ed è ormai risaputo anche il suo tifo per la Fiorentina, nonostante l'attore sia abruzzese di Avezzano (ma ha sempre spiegato che sua padre era tifoso viola e che il suo idolo da bambino era Roberto Baggio). Il "commissario Ricciardi" (il personaggio che interpreta nella fiction sulla Rai) è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport e ha parlato della crisi della sua Fiorentina:

"Non mi sarei mai aspettato un avvio di stagione così, il percorso fatto in questi anni, compreso l’ultimo, faceva pensare a tutt’altro. Viene da interrogarsi molto su quale sia il male della squadra e non mi riferisco solo ai calciatori. Qualcosa non funziona e faccio molta fatica a riuscire a essere lucido, viene voglia di dire andatevene tutti e ricominciamo da capo" ha detto Guanciale.

"Fossi in Commisso mi farei tante domande, ma molto puntuali, sulla direzione sportiva della squadra. I giocatori alla fine non sono male, ma non si è investito nel modo in cui forse si sarebbe dovuto. È evidente che un piano, se c’era, era schizofrenico. Bisogna ottimizzare le risorse e la prospettiva, qui per ora nessuno è riuscito a occuparsene. O forse nessuno ha voluto. Per questo chiamavo in causa il presidente: occorre fare un restauro in corsa tipo quelli dei reality americani, avete presente? Serve un Extreme Makeover…".

Il riferimento dell'attore è a quei programmi tv in cui un'equipe di esperti ristruttura completamente una casa diroccata, oppure trasforma l'aspetto di persone comuni tramite interventi di chirurgia plastica o trattamenti di bellezza.