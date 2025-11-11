I principi di Vanoli piacciono a dirigenza e calciatori. Da domani sedute senza pausa

Il cambio di idee e principi di gioco è già chiaro in Vanoli. Calciatori e dirigenza sembrano apprezzare, adesso via alla risalita

"Un frullatore di emozioni, appena quarantotto ore di tempo per preparare il debutto e una pagina vuota già riempita, almeno con un punto che sa di ripartenza". Questo è l'inizio del pezzo di La Repubblica, sui primi giorni da tecnico viola di Paolo Vanoli. L'allenatore ex Torino esce da Genova soddisfatto di aver smosso la classifica e di aver trasferito in così poco tempo alcuni dei suoi principi, apprezzati da squadra e club.

Dopo due giorni liberi, vista la sosta delle nazionali, la squadra ricomincerà ad allenarsi sotto gli occhi di Vanoli, impegnato a studiare come risalire la classifica. La sua prima panchina lo ha visto trasformarsi in poco tempo: dopo un inizio calmo e di analisi, si è lasciato andare nel secondo tempo a urla e grida, tra una bella esultanza al gol di Piccoli, un cartellino giallo per proteste e la rabbia per le disattenzioni difensive.

Grinta, cuore e idee tattiche — Vanoli sta portando la giusta grinta necessaria per scuotere l'ambiente dal torpore del momento. Ma non solo, anche alcune idee tattiche differenti dal suo predecessore. Un 3-5-2 fisso e movimenti di Gudmundsson dietro a Piccoli molto interessanti. Idee apprezzate in primis da Commisso e poi da staff e calciatori, sembrati subito stupiti positivamente dall'impatto umile, ma determinato del nuovo allenatore.

Vanoli parla in modo chiaro, senza fronzoli, cura ogni dettaglio e cerca di coinvolgere anche che finora ha avuto poco spazio. Tutti aspetti che uniti alla grande intensità in allenamento (da domani partiranno sedute molto dure e senza pause), e al rispetto rigido delle regole, dovranno portare la squadra alla risalita in classifica e ad una salvezza tranquilla.