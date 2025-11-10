Flachi: “Piccoli e Gud meglio senza Kean. Dodò e Ranieri non devono giocare”

"Gudmundsson e Piccoli soffrono la presenza di Kean. Le dichiarazioni di Mandragora e Dodò mi hanno fatto impazzire"

10 novembre 2025

L'ex viola Francesco Flachi si è espresso così sul pareggio della Fiorentina al Genoa, sulle frequenze del "Pentasport" di Radio Bruno:

"Avevo paura dell'ambiente caldo di Genova che si stava creando in settimana e conosco molto bene, c'è stata una reazione e deve essere il punto di ripartenza con una mentalità da assimilare: quella di una squadra di operai. Siamo ultimi in classifica, spero ci rimarremo poco ma adesso è da metterselo in testa. Bisogna arrivare a girare a 20 punti, è il minimo. Visto il calendario e i precedenti, con scontri diretti e partite molo difficili per questa squadra".

Difesa? "Abbiamo giocatori che provengono da squadre di bassa classifica, l'anno scorso hanno fatto più di quello che potevano. Così come dal mercato in estate sono arrivati giocatori retrocessi, come Viti e Nicolussi, e altri, come Sohm e Piccoli, che si sono salvati alle ultime giornate. In un contesto più ambizioso e in una situazione diversa fanno fatica, servono giocatori esperti e di carattere che trascinano anche i più giovani".

Attacco? "Mi sono piaciuti sia Gudmundsson che Piccoli. Per questo dico che soffrono la presenza di Kean, lasciamo stare quello che ha fatto l'anno scorso. Il gioco passa sempre tutto da lui e si sentono isolati e poco partecipi. Ieri ho visto due attaccanti che si sono cercati e ni sono sembrati più liberi di testa. Mi sono fatto venire i dubbi, non bisogna guardare al passato e i 20 gol, ma al presente e di cosa ha bisogno la Fiorentina. La panchina a volte può far bene, dopo 20 reti e il raddoppio di stipendio forse si sente già arrivato. Ora come ora Dodò deve stare fuori, così come Ranieri. Il vecchio dà noia, bisogna mettere il nuovo. Le dichiarazioni di Mandragora e Dodò mi hanno fatto impazzire. Altro che rivalsa, assumetevi la responsabilità da uomini, non si rendono conto del momento e della situazione che c'è".