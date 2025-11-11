Gazzetta: “Al Viola Park qualcosa è cambiato. Si nota da questi particolari”

Viola News
La Gazzetta dello Sport sul centrocampo ma non solo
La Gazzetta dello Sportsi sofferma sul centrocampo della Fiorentina. Con Paolo Vanoli si vedrà qualcosa di diverso rispetto a quando c'era Stefano Pioli: 

Vanoli ha fatto capire che qualcosa cambierà nel centrocampo dove un giocatore fisico e muscolare è fondamentale. È stato scelto Simon Sohm che ha ripagato la fiducia, già a Mainz. Pioli lo aveva presto messo da parte, pur a fronte di un grosso investimento. In alternativa c'è Ndour. Chi paga al momento è Fagioli, in calo. Nicolussi Caviglia deve crescere, da Mandragora si aspettano gli inserimenti. In attacco Piccoli ha ritrovato il sorriso, la fiducia e il gol. Domenica era felice. Segno che al Viola Park qualcosa è cambiato. E che tutti hanno già indossato la tuta operaia. Come Vanoli. E con Vanoli.

