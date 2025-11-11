La Gazzetta dello Sportsi sofferma sul centrocampo della Fiorentina. Con Paolo Vanoli si vedrà qualcosa di diverso rispetto a quando c'era Stefano Pioli:
Gazzetta: "Al Viola Park qualcosa è cambiato. Si nota da questi particolari"
Vanoli ha fatto capire che qualcosa cambierà nel centrocampo dove un giocatore fisico e muscolare è fondamentale. È stato scelto Simon Sohm che ha ripagato la fiducia, già a Mainz. Pioli lo aveva presto messo da parte, pur a fronte di un grosso investimento. In alternativa c'è Ndour. Chi paga al momento è Fagioli, in calo. Nicolussi Caviglia deve crescere, da Mandragora si aspettano gli inserimenti. In attacco Piccoli ha ritrovato il sorriso, la fiducia e il gol. Domenica era felice. Segno che al Viola Park qualcosa è cambiato. E che tutti hanno già indossato la tuta operaia. Come Vanoli. E con Vanoli.
