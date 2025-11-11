Viola News
Nazione: “Vanoli cambia il centrocampo. Il piano su Nicolussi Caviglia”

Lo scrive la Nazione. Come cambia il centrocampo viola?
I problemi della Fiorentina passano in gran parte dal centrocampo, una consapevolezza emersa da settimane e confermata anche dai tentativi di Stefano Pioli, che non era riuscito a trovare la giusta combinazione di uomini. Paolo Vanoli, invece, ha deciso di partire dalle sue certezze: un regista centrale e due giocatori più fisici a supporto. Per questo motivo, a Genova Sohm è stato preferito a Fagioli, rimasto in panchina per tutta la gara. Nonostante ciò, le difficoltà del reparto non sono mancate e sono state apertamente ammesse dal nuovo tecnico, che vedrà nella prossima sosta l’occasione per lavorare su alcune criticità strutturali.

Al centro del progetto tattico c’è Nicolussi Caviglia, considerato il cervello della squadra. Vanoli punta innanzitutto a farlo crescere nel movimento, affinché si renda più facilmente disponibile e offra linee di passaggio efficaci alle mezzali. Solo dopo si passerà al miglioramento della giocata: cambiare fronte, lanciare verso la mezzala opposta e non limitarsi ai passaggi corti. Aumentare l’intensità e l’efficacia del regista significa alzare il livello dell’intero centrocampo e, di conseguenza, della squadra.

Parallelamente, anche gli altri centrocampisti dovranno ritrovare ritmo e continuità. Mandragora deve ritrovare il feeling con il gol, mentre Fagioli necessita di fiducia per esprimere appieno il proprio potenziale. La «pagina bianca» iniziata a Genova dovrà essere scritta soprattutto da loro, poiché il reparto, ancora fragile e privo di equilibri consolidati, è centrale per il rilancio della Fiorentina e per costruire basi solide in vista della salvezza. Lo scrive la Nazione.

