Nazione: “Vanoli cambia il centrocampo. Il piano su Nicolussi Caviglia”

I problemi della Fiorentina passano in gran parte dal centrocampo, una consapevolezza emersa da settimane e confermata anche dai tentativi di Stefano Pioli, che non era riuscito a trovare la giusta combinazione di uomini. Paolo Vanoli, invece, ha deciso di partire dalle sue certezze: un regista centrale e due giocatori più fisici a supporto. Per questo motivo, a Genova Sohm è stato preferito a Fagioli, rimasto in panchina per tutta la gara. Nonostante ciò, le difficoltà del reparto non sono mancate e sono state apertamente ammesse dal nuovo tecnico, che vedrà nella prossima sosta l’occasione per lavorare su alcune criticità strutturali.