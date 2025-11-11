Gazzetta su Gudmundsson: “Sembra di nuovo all’altezza della situazione”

La Gazzetta dello Sport si è soffermata su Albert Gudmundsson. Ecco l'analisi sul numero 10, che a Genova ha messo in scena una prestazione sufficiente:
La Fiorentina ha già fatto intravvedere qualcosa di buono. Innanzitutto si è notata la disponibilità di tutti i calciatori a calarsi in questa realtà per loro nuova. Si è vista a Genova una squadra che lottava sempre pur commettendo ancora degli errori. E, se parliamo di singoli si è visto un Albert Gudmundsson di nuovo all'altezza della situazione. Rapido negli scambi, propositivo, alla ricerca della verticalizzazione, freddo come sempre dal dischetto.
