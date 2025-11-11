CorFio: “Interesse Armani alla Fiorentina? Nessun fondamento. Commisso intervenga”

Nella giornata di ieri hanno fatto clamore le parole di Massimo Brambati sulla possibile cessione da parte della Fiorentina, con l'interesse di Armani al club viola. Il Corriere Fiorentino ha intensificato i contatti per capirne di più sulla questione: (LA SMENTITA)
Un’indiscrezione che non ha trovato alcun fondamento nel mondo Armani (già proprietario della squadra di basket e da poco orfano del patron Giorgio) e come detto rispedita al mittente dallo stesso Commisso: «Non è possibile che nei momenti di difficoltà — dice ancora Commisso — tornino ad affiorare queste falsità quando, invece, ci sarebbe bisogno di unità, compattezza e coesione tra tutto l’ambiente, squadra, club, città e tifosi. Siamo ripartiti da pochi giorni con un nuovo assetto tecnico (Vanoli, ndr ), lasciamo il tempo di lavorare alle persone che hanno la mia fiducia a cominciare da Alessandro (Ferrari) fino a tutte le altre persone che sono presenti nel nostro club. Ripeto la Fiorentina non è stata messa in vendita e non è in vendita». Avanti con Commisso dunque. Anche se i problemi restano. La Fiorentina è ultima e il presidente è lontano. L’ultima sua volta a Firenze — anche per questioni di salute, visto che il 76enne patron è stato operato alla schiena — è vecchia di un anno. In queste settimane l’a.d. viola Mark Stephan è venuto in Italia per seguire da vicino le intricate vicende viola, ma la lontananza della proprietà pesa. Nessuno, né Commisso, né i suoi manager, ha commentato le dimissioni del d.s. Pradé, l’esonero di Pioli, né tanto meno gli ultimi caotici giorni post Lecce. «Commisso resti o rilanci», gli hanno scritto i tifosi in una lettera aperta. La città insomma chiede l’intervento del presidente. E non solo per smentire le voci che arrivano dal web.
