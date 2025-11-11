Nazione: “Sprazzi di vero Gudmundsson. E c’è la data della sentenza”

Bentornato Albert Gudmundsson: la prova contro il Genoa ha restituito qualche segnale incoraggiante. Pur lontano dai livelli che la sua qualità potrebbe garantire, il trequartista islandese ha mostrato nel primo tempo un atteggiamento più vivo e partecipativo, entrando nel cuore del gioco e accendendo la manovra offensiva della Fiorentina. Ancora lontano dall’area di rigore avversaria, è comunque un passo avanti rispetto alle prestazioni precedenti, e la partita di Marassi rappresenta una base concreta da cui ripartire, soprattutto dopo settimane complicate in cui l’attenzione era stata distolta dalla vicenda giudiziaria che lo ha visto assolto in primo grado e in attesa della sentenza definitiva il 4 dicembre.