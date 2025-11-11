Bentornato Albert Gudmundsson: la prova contro il Genoa ha restituito qualche segnale incoraggiante. Pur lontano dai livelli che la sua qualità potrebbe garantire, il trequartista islandese ha mostrato nel primo tempo un atteggiamento più vivo e partecipativo, entrando nel cuore del gioco e accendendo la manovra offensiva della Fiorentina. Ancora lontano dall’area di rigore avversaria, è comunque un passo avanti rispetto alle prestazioni precedenti, e la partita di Marassi rappresenta una base concreta da cui ripartire, soprattutto dopo settimane complicate in cui l’attenzione era stata distolta dalla vicenda giudiziaria che lo ha visto assolto in primo grado e in attesa della sentenza definitiva il 4 dicembre.
Nazione: “Sprazzi di vero Gudmundsson. E c’è la data della sentenza”
Nonostante un avvio di stagione difficile, Gudmundsson resta al momento il capocannoniere della squadra con tre gol tra campionato e coppa, segnale della fragilità offensiva della Fiorentina, ultima in classifica. La prestazione contro il Genoa ha mostrato comunque segnali positivi, tra cui la freddezza con cui ha trasformato il rigore. Questo lo rende un punto di riferimento su cui Vanoli potrà contare, soprattutto nel lavoro che attende la squadra durante la sosta.
Con il rientro al Viola Park dopo gli impegni con la Nazionale, che lo vedranno affrontare Azerbaigian e Ucraina, Vanoli punterà sul trequartista islandese per dare maggiore vivacità e qualità all’attacco. La speranza è che la prestazione di Marassi possa essere l’inizio di una stagione più consistente, in cui Gudmundsson possa finalmente esprimere appieno le potenzialità che lo rendono un giocatore determinante per la Fiorentina. Lo scrive la Nazione.
