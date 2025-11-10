De Laurentiis: “Dimissioni di Conte una favola, orgoglioso di averlo al mio fianco”

Dopo che nella giornata odierna da Napoli erano rimbalzate alcune voci e notizie secondo cui, in pratica, il tecnico degli azzurri campioni d'Italia Antonio Conte volesse dimettersi, ci ha pensato in serata il presidente partenopeo Aurelio De Laurentiis a chiudere il caso, scrivendo su X:
Il presidente del Napoli è intervenuto su X
Leggo sul web la favola delle dimissioni di Conte. Io amo molto i social perché sono un modo contemporaneo e veloce di far viaggiare i pensieri. Ma voi sapete che non sempre i pensieri sono giusti o condivisibili. Tra me e Conte esiste da sempre una sintonia speciale che accomuna uomini che usano le 3 "C"..., che piacciono molto ai napoletani e non solo. Ai tifosi che hanno letto qualche stupidaggine dico: sono orgoglioso di avere al mio fianco, e al fianco del Napoli e dei calciatori, un uomo vero come Antonio Conte, capace di sacrificare ogni secondo della sua vita per la sua professione, con estrema generosità e dedizione. Questa è la garanzia più importante che si possa dare oggi a un club, ai calciatori e a tifosi esigenti come quelli del Napoli.
