Atalanta, decisione presa con Juric: ufficiale il suo esonero. Ora Palladino?

Ufficiale: l'Atalanta ha esonerato Ivan Juric dalla panchina. Il comunicato del club bergamasco. Sconfitta con il Sassuolo decisiva

Dopo averci pensato qualche ora, l'Atalanta ha preso la sua decisione per quanto riguarda il futuro di Ivan Juric sulla panchina. Ufficiale il suo esonero e decisiva la pesante sconfitta arrivata contro il Sassuolo. Al suo posto è sempre più probabile l'approdo dell'ex Fiorentina Raffaele Palladino. Di seguito il comunicato del club bergamasco: