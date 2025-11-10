Atalanta, decisione presa con Juric: ufficiale il suo esonero. Ora Palladino?

Dopo averci pensato qualche ora, l'Atalanta ha preso la sua decisione per quanto riguarda il futuro di Ivan Juric sulla panchina. Ufficiale il suo esonero e decisiva la pesante sconfitta arrivata contro il Sassuolo. Al suo posto è sempre più probabile l'approdo dell'ex Fiorentina Raffaele Palladino. Di seguito il comunicato del club bergamasco:
Atalanta BC comunica che Ivan Jurić è stato sollevato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra assieme ai suoi più stretti collaboratori, vale a dire Matteo Paro, Miguel Veloso, Paolo Barbero, Stjepan Ostojić e Michele Orecchio. Atalanta BC ringrazia Ivan Jurić e il suo staff per l’impegno profuso, augurando loro il meglio per il futuro.
