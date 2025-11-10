Gazzetta stronca la Juve: 70 milioni per un gol e due assist

Il cambio allenatore non ha ancora portato i frutti sperati alla Continassa. E dopo la vittoria contro la Cremonese la Juve è incappata in due pareggi contro Sporting Lisbona e Torino. La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina fa il punto sul mancato apporto da parte del mercato in casa Juve quest'anno, con i numeri che sono piuttosto impietosi:
Nuovo allenatore e vecchi problemi a Torino
Il colpo da 44 milioni Lois Openda non segna da sette mesi, lo svincolato di lusso Jonathan David da 77 giorni e dal debutto in Serie A contro il Parma. “L’assegno da 14 milioni” Edon Zhegrova non ha ancora messo insieme una partita da 90 minuti, anche sommando gli spezzoni collezionati in questi due mesi in Italia. L’effetto Spalletti per il momento ha scosso la Juventus, ma non ha ancora rigenerato i colpi dell’ultimo mercato. Quasi 70 milioni soltanto di cartellini per appena un gol (di David) e due assist (David e Joao Mario).
