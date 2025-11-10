Gazzetta stronca la Juve: 70 milioni per un gol e due assist

Il cambio allenatore non ha ancora portato i frutti sperati alla Continassa. E dopo la vittoria contro la Cremonese la Juve è incappata in due pareggi contro Sporting Lisbona e Torino. La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina fa il punto sul mancato apporto da parte del mercato in casa Juve quest'anno, con i numeri che sono piuttosto impietosi: