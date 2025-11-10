Clamoroso Napoli, incontro con Conte per capire se continuare insieme

Faccia a faccia fra il club ed il tecnico leccese proprio in queste ore

Un'altra panchina prestigiosa salta? Stando a quanto racconta l'esperto di mercato Matteo Moretto su x è possibile. SI tratta di quella del Napoli, dopo che gli azzurri hanno perso contro il Bologna nel pomeriggio di ieri. Partita a cui hanno fatto seguito parole molto dure da parte di Antonio Conte: "Non c’è quell’alchimia. Siamo al compitino. E io morti non ne voglio accompagnare".