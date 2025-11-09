Sarri: “Lautaro da giallo e invece no, anche Padre Pio si sarebbe arrabbiato”

In conferenza stampa ha parlato il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri dopo il 2-0 rifilato dall'Inter alla Lazio nel posticipo domenicale:
Le conferenze stampa del tecnico toscano come al solito non sono noiose
Poteva essere una disfatta considerando il divario tecnico tra le due squadre ed invece siamo rimasti sempre in partita, rischiando anche di riaprirla. Di più ai miei non posso chiedere. Il problema è un altro: non vedo più arbitri all'altezza, vanno noleggiati dall'estero. Il direttore di gara non ha inciso sul risultato ma è un caso, non ho capito perché Lautaro non sia stato ammonito per il fallo su Zaccagni, lì anche Padre Pio si sarebbe arrabbiato.
