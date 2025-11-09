Conte mandato in crisi da Italiano: “Sono preoccupato, non c’è l’energia giusta”

"Non vedo energia positiva, ognuno pensa ad un proprio problema. Non sono entrato nei cuori e nelle teste dei giocatori. Non c'è da accompagnare un morto. Mi prendo tutte le responsabilità. Alla prima situazione negativa ci siamo sciolti, parlerò anche con il club di questo aspetto. Non posso non essere preoccupato, cinque sconfitte da inizio anno sono troppe. Nel calcio il compitino non basta. Dobbiamo affrontare seriamente alcune situazioni e cercare di risolverle. Abbiamo avuto meno energia del Bologna? Oggi loro ne hanno avuta più di noi in tutto, oltre che voglia ed entusiasmo: è questo che mi dispiace per davvero e che deve farmi riflettere"