Genoa, Vasquez: “Loro con fame di vincere, De Rossi ha detto cose significative”

Il leader della retroguardia rossoblù lancia la sfida
Johan Vasquez, difensore messicano del Genoa, ha parlato a Dazn prima della gara contro la Fiorentina:

E' parte del calcio avere questa situazione. Sentiamo la pressione, la Fiorentina è un avversario forte che ha fame di vincere. Dobbiamo essere consapevoli di noi. De Rossi? E' una persona che ti trasmette tante cose, abbiamo lavorato in questi 3 giorni. Ha detto cose significative

