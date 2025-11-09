Genoa, Giacomazzi: “Pochi dubbi sul primo aspetto da toccare con De Rossi”

Guillermo Giacomazzi, vice di Daniele De Rossi sulla panchina del Genoa, ha parlato a Dazn prima della gara contro la Fiorentina:
Comprensibile che la prima cosa su cui abbiamo lavorato sia stata la sicurezza, la consapevolezza che era andata un po' persa. E' difficile gestire il tutto senza il mister che deve guardare dalla tribuna, ma siamo pronti a dare il massimo.
