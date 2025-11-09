Colpani si riprende il Monza: eurogol e primo posto in Serie B per i brianzoli

Il Monza diventa la nuova capolista della Serie B grazie al 2-0 ottenuto sul campo del Pescara e supera il Modena, fermato sul 2-2 a Frosinone. Protagonista del match vinto dai biancorossi, Andrea Colpani, ex calciatore viola, autore di un gran gol. Dopo la rete del vantaggio firmata da Keita Baldé nel primo tempo, sugli scudi c'è finito proprio l'esterno mancino che l'anno scorso giocava con la Fiorentina, bravo a saltare due avversari ed a trafiggere il portiere avversario sul primo palo.
