Qui Juve, un possibile recupero per Spalletti con la Fiorentina

Le ultime dalla Continassa
Redazione VN

La Fiorentina si mette al lavoro con una super sfida nel mirino: quella contro la Juventus al rientro dalla sosta. Ma anche i bianconeri sono una squadra in cerca di riscatto e arriveranno a Firenze con il coltello fra i denti. E a proposito della Signora, potrebbe esserci un importante recupero in vista del match del Franchi. Ne scrive ilbianconero.com.

Si tratta di Juan Cabal, ai box dalla partita di Champions League fra Juve e Villarreal. Il colombiano aveva rimediato una lesione muscolare alla coscia e, si legge, potrebbe rientrare proprio per la partita contro la Fiorentina.

