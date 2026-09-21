La Fiorentina esce dall'1-1 contro il Napoli con un punto e soprattutto con la consapevolezza di essere diventata una squadra diversa. È questa la lettura de la Repubblica, che sottolinea come la cura Vanoli abbia prodotto una svolta in appena due settimane, sotto diversi punti di vista.

Il pareggio contro il Napoli è stato accolto dagli applausi del Franchi e dal coro della Fiesole «Vi vogliamo così», diventato il simbolo di uno spirito ritrovato tra squadra e tifosi. La formazione viola ha mostrato coraggio, voglia di vincere e maggiore equilibrio nella fase difensiva, mettendo alle spalle le prime giornate caratterizzate da una squadra più slegata e impaurita.

Secondo la Repubblica, tra i protagonisti della crescita ci sono Fagioli, Mastantuono, Dragusin e Jimenez, autore del gol del pareggio. La Fiorentina ha inoltre colpito due legni e creato diverse occasioni, confermando i progressi evidenziati già nella trasferta di Venezia e nel passaggio del turno in Coppa Italia.

Vanoli può così guardare alla sosta con maggiore fiducia. «Se diamo tutto in campo questi ragazzi possono regalare soddisfazioni e punti», ha spiegato il tecnico viola dopo la partita. Quattro punti conquistati contro Venezia e Napoli, più la qualificazione in Coppa Italia, rappresentano il bilancio dell'emergenza gestita dall'allenatore. Ora, dopo la sosta, potrà iniziare il vero campionato della Fiorentina.