Il Mattino: “Ecco il nodo della trattativa per Biraghi. Ed occhio a Quarta”

Il Mattino scrive oggi del possibile arrivo di Biraghi al Napoli dopo l'esclusione per scelta tecnica dalla rosa della Fiorentina. Come riporta il quotidiano, in queste ore si stanno intensificando i dialoghi tra Fiorentina e Napoli, le quali sono al lavoro con Spinazzola per convincerlo ad accettare lo scambio e la soluzione viola. L’idea di uno scambio con Biraghi, però, non va molto giù al campione d’Europa del 2021. Biraghi nel frattempo tratta l’addio con la Fiorentina, ormai la faccenda è ai titoli di coda e il terzino non ha alcun problema ad affrontare la rivalità con Olivera in maglia partenopea. Dunque, quello di Biraghi potrebbe essere il primo annuncio della sessione di mercato per la società di De Laurentiis, anche perché l'operazione è a costo quasi zero visto che l’ingaggio di Biraghi e Spinazzola è lo stesso. Ma Spinazzola esita e il nodo della trattativa è tutto qui. Inoltre, secondo il quotidiano, balla un altro nome con la Fiorentina: quello di Lucas Martinez Quarta.