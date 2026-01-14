Harrison terzo acquisto viola, CorFio: “Ma non sarà pronto subito”

Continua la rivoluzione in casa Fiorentina. Tutti i quotidiani oggi in edicola tornano sull'ormai prossimo arrivo che porta al nome di Jack Harrison del Leeds. Terzo acquisto (e terzo prestito) viola, ancora con diritto di riscatto. Era abbastanza preventivatile - spiega il Corriere Fiorentino - che non ci sarebbe stato molto da spendere visti gli sforzi estivi. Può giocare sia a destra che a sinistra, a 14 anni lasciò casa per volare negli USA con l'obiettivo di giocare a calcio portando avanti gli studi. Da qui MLS e la conoscenza con Lampard, Pirlo e Villa nei New York City prima del ritorno a casa. La svolta della sua carriera arriva proprio da Bielsa, che lo acquista dal Manchester City ed esplode al Leeds. Ora, però, è reduce da 13 presenze globali e dovrà adattarsi al calcio italiano. Difficile che si tratti di un profilo pronto subito.