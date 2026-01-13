VN – Tutto fatto per Harrison. Formula e cifre del terzo colpo viola

Viola News
Nicolò Schira

Solomon, Brescianini e ora Jack Harrison. La Fiorentina ha definito e chiuso per l'arrivo dell'esterno d'attacco in forza al Leeds (ecco chi è). Il ragazzo arriverà dunque a Firenze nelle prossime ore e sarà a disposizione del tecnico Paolo Vanoli.

Formula e cifre

Harrison arriva alla Fiorentina con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato ad una cifra vicina ai 10 milioni di euro. Nel caso in cui le cose dovessero andare bene e il club decidesse di riscattarlo, per lui sarebbe pronto un contratto fino al 2029.

