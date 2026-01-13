Ecco il terzo colpo. Moretto: “Harrison chiuso e già in viaggio verso Firenze”

Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, giornalista specializzato in calciomercato, l’operazione che porterà Jack Harrison alla Fiorentina è ormai conclusa. L’esterno inglese sarebbe già in viaggio verso Firenze, con l’accordo chiuso tra il club viola e il Leeds United. Sul giocatore si era mosso anche il Valencia, ma la società spagnola non ha mai realmente affondato il colpo.
Trattativa lampo con il Leeds
L’annuncio è arrivato direttamente da un post pubblicato da Moretto sul suo profilo X, che di fatto sancisce la fumata bianca per il trasferimento del classe ’96. Per Harrison, che in carriera ha vestito anche le maglie di Manchester City (seppur senza mai scendere in campo) ed Everton, sono attesi a breve gli ultimi passaggi formali. Potrebbe diventare così, dopo Solomon e Brescianini, il terzo rinforzo della sessione invernale della Fiorentina. Confermata, dunque, l'indiscrezione arrivata nella serata di ieri.
