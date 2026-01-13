Ecco il terzo colpo. Moretto: “Harrison chiuso e già in viaggio verso Firenze”

Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, giornalista specializzato in calciomercato, l’operazione che porterà Jack Harrison alla Fiorentina è ormai conclusa. L’esterno inglese sarebbe già in viaggio verso Firenze, con l’accordo chiuso tra il club viola e il Leeds United. Sul giocatore si era mosso anche il Valencia, ma la società spagnola non ha mai realmente affondato il colpo.