La Nazione svela: “Il Leeds contribuirà all’ingaggio di Harrison”

Jack Harrison è un nuovo giocatore della Fiorentina. La Nazione si concentra anche sulla questione ingaggio sul quale, al momento, resta il massimo riserbo. E', però, probabile - si legge - che il Leeds contribuirà al pagamento dello stipendio che convertito in euro si aggira intorno ai 3 milioni. Stamattina firmerà il contratto al Viola Park e sceglierà il numero di maglia: niente 22, simbolo dei suoi anni migliori al Leeds e già sulle spalle di Fazzini, né la 20 indossata fino a poco fa in Premier League e occupata da Kean. Contro il Bologna non ci sarà per questioni burocratiche. L'obiettivo è essere a disposizione sabato prossimo al Franchi nello scontro salvezza contro il Cagliari (ma la gara del Dall'Ara potrebbe saltare a causa della scomparsa di Rocco Commisso).