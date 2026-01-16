VN – Harrison non sarà a disposizione di Vanoli contro il Bologna: il motivo

Jack Harrison è arrivato nella giornata di oggi a Firenze. L'ex Leeds si aggiunge alla lista di giocatori che affollano la trequarti, nella quale Vanoli ha grandi alternative. L'esterno arriva alla Fiorentina con un prestito con diritto di riscatto con un accordo tra le due squadre per 8 milioni di euro: 1 milione per il prestito e i restanti 7 in caso in cui convinca il club a tenerlo.