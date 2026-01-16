Jack Harrison è arrivato nella giornata di oggi a Firenze. L'ex Leeds si aggiunge alla lista di giocatori che affollano la trequarti, nella quale Vanoli ha grandi alternative. L'esterno arriva alla Fiorentina con un prestito con diritto di riscatto con un accordo tra le due squadre per 8 milioni di euro: 1 milione per il prestito e i restanti 7 in caso in cui convinca il club a tenerlo.
VN – Harrison non sarà a disposizione di Vanoli contro il Bologna: il motivo
Jack Harrison, nel fine settimana, dovrà tornare in Inghilterra
Paolo Vanoli necessita di giocatori pronti, tuttavia Harrison non sarà a disposizione per la sfida di domenica contro il Bologna. Il giocatore infatti dovrà tornare in Inghilterra per eseguire il visto. Da lunedì sarà regolarmente a disposizione, nonostante domani effettuerà il primo allenamento in viola.
