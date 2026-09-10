Eugenio Giani, Presidente della Regione Toscana, è stato intervistato sulle pagine de La Nazione per il premio Pegaso d'Oro alla Fiorentina, in onore del centenario viola:

La Fiorentina rappresenta non solo una società sportiva ma anche la storia centenaria di educazione allo sport, testimonianza di valori con cui si sono formati migliaia di giovani, il senso di identità e richiamo a Firenze e alla Toscana a cui si sono ispirati tanti cittadini e cittadine della nostra regione. Una società di calcio riesce a essere specchio della storia e della cultura espressa da una città e da un territorio.

Legame Fiorentina-città. La differenza con altre realtà?

La Fiorentina ha avuto il grande vantaggio di identificarsi con Firenze e la Toscana. A Firenze soprattutto non esiste come nelle altre grandi città italiane l'articolazione in due sodalizi: a Roma si vive in equilibrio tra Roma e Lazio, a Torino fra Torino e Juve, a Milano tra Inter e Milan. A Firenze invece la Fiorentina è Firenze e Firenze è la Fiorentina.

Questo legame come ha influito sulla percezione dell'identità della città negli anni?

Il calcio attraverso la Fiorentina è andato oltre il fenomeno sportivo per diventare elemento distintivo di un'identità.

Qual è il messaggio etico che la storia viola trasmette alle nuove generazioni?

I valori che attraverso lo sport si testimoniano diventano poi i valori della vita: lealtà, correttezza, senso profondo del fare squadra rispetto a un percorso individualistico. Nei calciatori e nel modo di condurre la Fiorentina questa funzione di "formazione' delle nuove generazioni ha reso i colori viola un elemento di valore sociale e di interesse per Firenze e in generale per la Toscana.

Per concludere, un pezzo di Fiorentina le 'appartiene'...

Era l'1 agosto del 2002. lo ed il sindaco Domenici siglammo l'atto costitutivo della Florentia Viola. Dopo il fallimento nasceva la nuova Fiorentina...