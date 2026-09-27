Fabiano Parisi ha ripreso a lavorare con il pallone
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Contro il Napoli, nella gara terminata 1-1, Victor Valdepeñas è subentrato a Viery sulla fascia sinistra della difesa. La sua prestazione convincente lo candida a una maglia da titolare nelle sfide di ottobre.
La corsia mancina resta però il settore meno coperto della linea arretrata. Per questo la Fiorentina potrebbe valutare un intervento sul mercato nella finestra invernale.
Dal Viola Park è arrivata intanto una buona notizia: Fabiano Parisi ha ripreso a lavorare con il pallone. Il recupero richiederà ancora tempo, ma il suo rientro, previsto per gennaio 2027, potrebbe offrire ai viola una soluzione proprio sulla sinistra. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.
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