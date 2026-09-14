Paolo Vanoli prepara alcune rotazioni per la sfida di Coppa Italia contro il Pisa, senza però stravolgere la Fiorentina vittoriosa a Venezia. Il tecnico deve infatti gestire le energie anche in vista del successivo impegno di campionato contro il Napoli.

Pongracic, Gnonto e Brescianini, entrati nel corso della partita del Penzo, hanno buone possibilità di partire titolari. Grande attenzione anche per Oulai, recuperato in extremis per Venezia e ora candidato a giocare dall’inizio. Resta inoltre aperto il ballottaggio in attacco tra Beto e Pellegrino.

Sulla fascia destra potrebbe trovare spazio João Mário, consentendo a Jimenez di riposare in vista del Napoli. Più difficile, invece, l’impiego di Dodô: tra una condizione fisica ancora da recuperare e la delicata situazione contrattuale, il brasiliano rimane indietro nelle gerarchie. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.