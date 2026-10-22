La facilità con cui la Fiorentina subisce gli inserimenti dei centrocampisti avversari, come mostrato da Nico Paz contro il Como, spinge Vanoli a valutare il 4-3-3. Fagioli e Ndour restano punti fermi, mentre per la terza maglia si contendono il posto Oulai e Brescianini.

L’ivoriano, inutilizzato contro il Como dopo i deludenti 45 minuti di Genova, cerca un’altra occasione, ma il suo adattamento al calcio italiano procede lentamente. Impiegarlo in regia potrebbe valorizzarne il palleggio, purché riesca a giocare più rapidamente, a uno o due tocchi.

Brescianini ha invece offerto un contributo positivo nella ripresa contro il Como, anche sul piano del temperamento. Essendo più offensivo di Oulai, un suo impiego dall’inizio richiederebbe a Fagioli maggiori compiti di copertura. Qualunque sia la scelta, a San Siro servirà continuità per tutta la partita, evitando partenze a vuoto e cali di attenzione. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.