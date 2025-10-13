Gazzetta rivela: “Kean, camminata poco fluida. Se gioca, rischia grosso…”

La Gazzetta dello Sport si sofferma su Moise Kean e sulle sue condizionidopo l'infortunio di sabato sera. Nella giornata di ieri, l'attaccante della Fiorentina, ha fatto degli aggiornamenti a Udine e oggi ci sarà la risonanza decisiva.Il noto quotidiano si sbilancia sull'esito degli esami:
Complicata è anche la presenza di Kean: le sensazioni dopo la distorsione alla caviglia destra sono migliorate rispetto a sabato notte, ma la sua camminata è ancora poco fluida. Si è sottoposto a terapie e per oggi ha in programma gli esami strumentali che chiariranno se (come probabile) tornerà a Firenze o rimarrà con il gruppo. Al momento è assai difficile ipotizzare che, stringendo i denti, possa giocare contro Israele: il rischio di peggiorare le sue condizioni sarebbe alto e domenica c'è Milan-Fiorentina... Più facile che accanto a Retegui giochi, per la prima volta da titolare, Pio Esposito.
