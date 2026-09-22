Con la sosta si tira una prima linea. A Lissone è infatti andata in scena ieri una riunione arbitrale volta a fare il punto sugli errori mostrati fin qui da arbitri e VAR in campo nelle cinque giornate disputate. Fra i 10 casi più spinosi, La Gazzetta dello Sport nel rivela anche uno che riguarda la Fiorentina.

Contatto Dragusin-Monterisi

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Doppio errore avvenuto in Fiorentina-Frosinone, poi finita 0-3 per gli ospiti. Era rigore il contatto fra Dragusin e Monterisi: il difensore, nel tentativo di rinviare aveva colpito l'avversario che lo aveva anticipato. Collu in campo non ha fischiato e Prontera al VAR non è intervenuto. Da Lissone sarebbero dovuti intervenire come nel doppio pugno di Jimenez.