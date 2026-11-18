Inao Oulai è entrato all’84’ di Gambia-Costa d’Avorio e in pochi minuti ha firmato il 2-2 con un gran tiro da fuori area, il suo primo gol in nazionale. Il pareggio vale il primato nel girone C delle qualificazioni alla Coppa d’Africa. Poco prima, appena entrato, il centrocampista viola aveva effettuato un intervento a forbice su un avversario, da cui era scaturita una rissa tra diversi giocatori. Oulai se l’è cavata senza ammonizione.

L’ivoriano torna al Viola Park con l’entusiasmo del primo gol in nazionale. Vanoli e il suo staff, che seguono e analizzano tutte le partite dei giocatori viola con le rispettive selezioni, hanno osservato entrambi gli episodi. Dopo il Mondiale estivo, la gara con il Gambia rappresenta un’altra tappa nella crescita di Oulai, che deve ancora imparare a gestire l’adrenalina e a limitare la frenesia negli interventi.

In vista della trasferta di lunedì a Monza, Oulai è favorito per una maglia da titolare come contro la Juventus prima della sosta. Fagioli, in difficoltà anche con l’Italia contro il Belgio, dovrebbe partire dalla panchina ed essere pronto a entrare in corsa. Finora i due hanno giocato insieme per appena 80 minuti e Vanoli li ha impiegati soprattutto in alternativa, scegliendo di volta in volta chi è più in forma. Al momento il ballottaggio premia l’ivoriano, sul quale il club ha puntato forte. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.