La vittoria è arrivata al debutto di Paolo Vanoli sulla panchina viola per la seconda volta
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Dovremmo ringraziare il destino se il giovane Mastantuono, uno dei migliori baby tennisti argentini, ha scelto di dedicarsi al calcio. Solo così abbiamo potuto ammirare un talento simile, capace di trascinare la Fiorentina alla prima vittoria in campionato con una tripletta.
La vittoria è arrivata al debutto di Paolo Vanoli sulla panchina viola per la seconda volta. Per la Fiorentina si tratta di un nuovo inizio, considerando anche che l'ultima vittoria al Penzo in Serie A risaliva all'ottobre 1966. C'è parecchio da lavorare, ma adesso lo si può fare con più tranquillità. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.
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