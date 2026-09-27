Nicolò Fagioli è stato provato da mezzala, non da regista, nell’allenamento dell’Italia all’Acqua Acetosa. Nel 4-3-3 schierato da Roberto Mancini, il centrocampo era composto da Frattesi, Mandragora e Fagioli, con Mandragora al centro. La seduta, riservata soprattutto a chi non era partito titolare contro il Belgio, non offre però indicazioni definitive sulla formazione.

In vista della partita contro la Turchia, Mancini valuta diversi cambi: Kayode potrebbe giocare a destra in difesa, Bastoni rientrare al centro dopo la squalifica e Frattesi partire titolare. Le prove più significative sono attese durante l’allenamento in Turchia, anche perché alcuni giocatori non hanno completato la seduta di ieri.

A centrocampo potrebbe riposare uno tra Barella e Tonali. In quel caso, il ruolo di regista sarebbe affidato a Mandragora, mentre Fagioli resterebbe un’opzione da mezzala. La scelta dipenderà anche dal recupero dei giocatori dopo la sfida con il Belgio. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.