Terminata la lunga sosta delle Nazionali, Genoa e Fiorentina aprono al Ferraris la sesta giornata di Serie A, con uno scontro diretto importante per la parte bassa della classifica. La squadra di De Rossi cerca ancora la prima vittoria, mentre i viola hanno cambiato passo con Vanoli: dopo le tre sconfitte iniziali con Grosso, sono arrivati il successo contro il Venezia e il pareggio interno con il Napoli.

Lo stadio e gli allenatori sono gli stessi della sfida di undici mesi fa, quando Vanoli debuttava sulla panchina viola, ma il contesto è diverso. La Fiorentina ha raccolto quattro punti nelle prime cinque giornate, mentre nella scorsa stagione aveva raggiunto lo stesso bottino soltanto dopo dieci turni. Un miglioramento che ha risollevato il morale della squadra.

A Genova i viola sperano di avviare una nuova fase, puntando a obiettivi più ambiziosi della salvezza. Per riuscirci servirà osare e affidarsi alla fantasia dei giocatori di maggiore talento, da Mastantuono a Gonçalves, chiamati a scardinare la difesa di un Genoa già in difficoltà. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.