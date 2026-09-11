La Fiorentina torna in campo a Venezia con Paolo Vanoli nuovamente alla guida della squadra dopo l'esonero di Fabio Grosso. Per il tecnico viola sarà una serata dal forte significato personale: proprio contro Giovanni Stroppa nel 2024, allenando il Venezia conquistò la promozione in Serie A. Stavolta ritrova lo stesso avversario con l’obiettivo di risollevare una squadra precipitata all’ultimo posto dopo tre sconfitte nelle prime tre giornate. Vanoli dovrebbe puntare sul 4-3-3 e su alcune delle vecchie certezze, da Dodo a Ranieri e Pongracic, passando per Fagioli in regia e Ndour. In attacco resta aperto il ballottaggio tra Beto e Pellegrino, mentre Mastantuono e Pedro Gonçalves, “Pote”, sono candidati a completare il tridente. Attenzione anche a Njie, già valorizzato da Vanoli a Torino.

Il Venezia, nonostante lo zero in classifica, ha mostrato qualità nel gioco: è tra le prime squadre del campionato per possesso e gol attesi. Stroppa dovrebbe affidarsi a Yeboah e Adams, con gli ex viola Moreno e Sohm pronti a partire dall’inizio. La Fiorentina non vince al Penzo in Serie A dal 1966, quando si impose 6-2 con doppietta di Hamrin. Lo scrive La Gazzetta dello Sport