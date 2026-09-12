Novità tattica per Paolo Vanoli che prepara la gara con il 4-2-3-1 con una variabile: Arthur Atta trequartista. E il campo gli ha dato ragione data la sua posizione avanzata rispetto ai tre palleggiatori del Venezia. Questo ha permesso alla Fiorentina di essere maggiormente imprevedibile sfruttando la velocità di Mastantuono e Njie.

I tre lì davanti, con concorso di Beto, avevano la protezione di Ndour e Fagioli. L'ex Juventus è stato al centro del gioco con 78 palloni toccati. Il primo in questa classifica. Che Fagioli fosse un pupillo di Vanoli non è un segreto. La sensazione è che servisse cambiare rotta e affidarsi alla nuova, vecchia guida: Jimenez, Fagioli, Mastantuono, Atta.

Secondo La Gazzetta dello Sport, però, c'è ancora da migliorare la fase difensiva, alle prese con i soliti due gol subiti a causa di disattenzioni.