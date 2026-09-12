Il Venezia rimedia un'altra sconfitta, nonostante abbia aperto la gara con un gol di contropiede. Eppure la rosa è più forte di quella retrocessa con Di Francesco: cerca il palleggio e conclude. Ma dopo mezz'ora subisce troppe palle gol, segno di una fase difensiva fragile.

Stroppa ha saputo tenere testa a tutte le squadre incontrare finora, ma ne è sempre uscito sconfitto incassando undici gol in quattro partite. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.