Eppure la rosa è più forte di quella retrocessa con Di Francesco: cerca il palleggio e conclude

Redazione VN
Venezia FC v ACF Fiorentina - Serie A 2026/27

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Il Venezia rimedia un'altra sconfitta, nonostante abbia aperto la gara con un gol di contropiede. Eppure la rosa è più forte di quella retrocessa con Di Francesco: cerca il palleggio e conclude. Ma dopo mezz'ora subisce troppe palle gol, segno di una fase difensiva fragile.

Stroppa ha saputo tenere testa a tutte le squadre incontrare finora, ma ne è sempre uscito sconfitto incassando undici gol in quattro partite. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

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