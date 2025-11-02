Gazzetta: “Il nuovo ds la prossima settimana. E spunta il nome di Petrachi”

Subito dopo ha comunicato la decisione a Pioli e ai giocatori che erano al Viola Park per l'allenamento. A stupire più che la notizia dell'addio è la tempistica, alla vigilia di una partita importante come quella con il Lecce, ma i malumori della piazza (ieri altri striscioni della curva Fiesole contro società, allenatore e giocatori) potrebbero aver accelerato i tempi. «A Daniele - scrivono Commisso e sua moglie Catherine - auguriamo, con grande stima e affetto, tutto il meglio per il suo futuro» si legge nella nota societaria che annunciava «di comune accordo, di aver interrotto il rapporto professionale con il direttore sportivo» senza fare riferimento a scelte per il futuro in dirigenza.