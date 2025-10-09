Gazzetta: “Ieri confronto Pioli-squadra al VP, i temi toccati. E a Milano…”

Confronto al Viola Park

Redazione VN 9 ottobre - 06:22

Guardarsi in faccia e capire come ripartire. Ieri al Viola Park, la Fiorentina ha ripreso la preparazione, dopo i due giorni liberi concessi dal tecnico Stefano Pioli,ed era inevitabile un momento di confronto (abituale ma adesso ancora più importante) dopo la sconfitta di domenica.

Mancavano 10 nazionalima fra i "reduci" al centro sportivo è stata fatta un'analisi delle cose che non hanno funzionato nella partita contro la Roma. E l'argomento è stato anche più ampio. Nel gruppo c'è grande compattezza, consapevolezza e la voglia di lavorare al massimo per uscire da questo momento di difficoltà. La dirigenza è sempre vicino alla squadra e la trasferta di San Siro viene vissuta come un'occasione di rinascita e di svolta per la stagione.

Intanto stanno facendo un programma di lavoro personalizzato i giocatori che devono recuperare da guai fisici: Dodò, Fazzini ma anche Sohmhanno messo nel mirino la partita di domenica 19 ottobre contro il Milan perché tutti vogliono esserci per cercare di aiutare a dare una scossa al campionato e alla classifica che vede la Fiorentina ancora ferma a tre punti dopo sei giornate di Serie A. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.