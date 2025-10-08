Dodò-Fiorentina, c’è tensione: “Il brasiliano si aspettava altra considerazione”

Secondo La Repubblica-Firenze, la situazione di Dodò alla Fiorentina è tutt’altro che semplice. Il terzino non sta vivendo un periodo particolarmente brillante dal punto di vista fisico e tecnico, e l’allenatore Stefano Pioli si aspetta da lui una reazione immediata, già a partire dal prossimo impegno contro il Milan.
Sul fronte del rinnovo di contratto, invece, la trattativa è in una fase di stallo. I rapporti tra la dirigenza viola e l’agente del giocatore sono ai minimi termini, e al momento non si intravedono segnali di avvicinamento tra le parti.
Alla base delle tensioni ci sono le incomprensioni nate nella scorsa stagione: l’entourage del calciatore si aspettava un riconoscimento maggiore da parte della società, mentre la Fiorentina riteneva di aver già presentato un’offerta pienamente soddisfacente. Di conseguenza, il rinnovo resta un tema sospeso e tutt’altro che vicino alla soluzione.
