Fiorentina, il dato allarmante sul tempo effettivo: è la peggiore in Serie A

Il problema c’è sempre stato e non tende a diminuire. Una partita di Serie A ha una vita che abbraccia poco più di un tempo di gioco: 52 minuti e 42 secondi effettivi, e questa, raccolta dal Corriere dello Sport, è la media calcolata da Opta nelle prime 6 giornate di campionato, a fronte di una media di 97 minuti e 51 secondi di durata totale (pallone in movimento, quindi, per il 54% del match). 45 minuti di gara senza che la gara si svolga: oggi, quindi, assistiamo in media a un solo tempo di calcio giocato aumentato di qualche minuto. Paghi un biglietto allo stadio oppure il prodotto televisivo e ottieni in cambio metà dello spettacolo. In questo senso, la squadra che gioca meno è la Fiorentina (48 minuti e 58 secondi), le più virtuose sono Atalanta (57 e 20) e Milan (57 e 54).