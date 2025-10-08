Ibrahim Sulemana ha avuto un inizio non facile: stop nel ritiro col suo Ghana, lesione del legamento collaterale mediale destro. Ma il peggio è passato e tra una decina di giorni potrà tornare ad allenarsi in gruppo.
Corriere dello Sport
Bologna, Sulemana verso il rientro. Nel mirino la partita contro la Fiorentina
Ibrahim Sulemana prova ad essere a disposizione di Italiano per la sfida contro la Fiorentina
Il ghanese sta infatti recuperando dall'infortunio e mette nel mirino la sfida contro la Fiorentina, il 26 ottobre. Per quella data il centrocampista proverà ad essere con i compagni, quantomeno in panchina. Lo riporta il Corriere dello Sport.
