Corriere dello Sport

Bologna, Sulemana verso il rientro. Nel mirino la partita contro la Fiorentina

Ibrahim Sulemana prova ad essere a disposizione di Italiano per la sfida contro la Fiorentina
Ibrahim Sulemana ha avuto un inizio non facile: stop nel ritiro col suo Ghana, lesione del legamento collaterale mediale destro. Ma il peggio è passato e tra una decina di giorni potrà tornare ad allenarsi in gruppo.

Il ghanese sta infatti recuperando dall'infortunio e mette nel mirino la sfida contro la Fiorentina, il 26 ottobre. Per quella data il centrocampista proverà ad essere con i compagni, quantomeno in panchina. Lo riporta il Corriere dello Sport.

 

