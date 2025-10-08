Bazzani chiaro: “Pioli ha provato di tutto, ma la Fiorentina è senza vestito”

La complessa e articolata analisi di Fabio Bazzani sul momento difficile della Fiorentina di Stefano Pioli

Redazione VN 8 ottobre 2025 (modifica il 8 ottobre 2025 | 21:29)

Le difficoltà della Fiorentina non passano inosservate, e a sottolinearlo è Fabio Bazzani, intervenuto nel podcast “Tutti in the Box” con un’analisi lucida e diretta sul momento della squadra viola e di Stefano Pioli, finito al centro delle critiche.

“Sono grandi difficoltà in questo momento a Firenze sia da parte della squadra che della società, anche perché hanno fatto un investimento tecnico ed economico importante, dando le chiavi del progetto a Pioli. È normale che ora lui viva tutto con ancora più pressione: sente la responsabilità di dover trovare una soluzione immediata, ma non è così semplice.”

L’ex attaccante ha poi puntato il dito sulla mancanza di un’identità di gioco chiara:

“Pioli ha provato di tutto: a due, a tre, con più punte, ma la squadra non ha ancora trovato il suo vestito. Oggi la Fiorentina, se le dai la partita in mano, non sa dove appellarsi: non ha certezze, non ha ancora trovato la propria forza.”

Bazzani non risparmia un’analisi dettagliata anche sui singoli:

“Gudmundsson è un problema, lo era già l’anno scorso. Dzeko è un centravanti esperto ma vuole essere protagonista, e non è detto che possa esserlo sempre. Piccoli è un investimento importante, ma va integrato con attenzione. Nicolussi Caviglia è un buon giocatore, però è giovane e non può risolvere da solo i problemi del centrocampo. Anche in difesa la qualità è discreta ma non eccellente: Ranieri, Pablo Marí, Pongracić fanno fatica in un sistema che richiede aggressività e riferimenti precisi.”

Nonostante tutto, Bazzani difende il tecnico:

“Pioli non ha disimparato ad allenare, questo va detto. La Fiorentina è una buona squadra e ha fatto un mercato di valore, ma adesso serve riuscire a mettere tutto questo in campo.”