La Gazzetta dello Sport si sofferma sull'età media della Fiorentina. A Valdepenas, terzino arrivato dal Real Castilla, è bastata una sola amichevole per far innamorare i tifosi, Atta è già diventato un idolo con i suoi strappi e le giocate da Playstation, Dragusin non ha bisogno di presentazioni, Viery ha impressionato per il fisico e di Oulai abbiamo ancora negli occhi le prelibatezze in salsa Mondiale con la sua Costa d'Avorio.

La nidiata viola è ampia e variegata, dall'ex milanista Jimenez che può giocare terzino destro e sinistro e pure esterno alto all'ex juventino Joao Mario, altro laterale adattabile in più zone del campo. Il più atteso però resta Mastantuono, accolto come una star all'aeroporto di Peretola il giorno del suo sbarco sul pianeta viola. Compirà 19 anni venerdì, quando ci sarà l'esordio ufficiale della Fiorentina in Coppa Italia.

Viola Under 23 I giovani appena acquistati s'aggiungono ad altri che erano già in rosa: da Kean a Fagioli fino a Ndour, giocatori già affermati ma che non superano i 26 anni. De Gea a parte, che con i suoi 35 anni è capitano e titolare inamovibile nella porta della Fiorentina, Grosso può divertirsi con la linea verde: in un ipotetico campetto per la prima di campionato (che trovate in alto) il tecnico natrehhe schierare una formazione con un'età media di 22 anni contando solo i 10 uomini di movimento. La Fiorentina guarda avanti e punta forte sulla gioventù.