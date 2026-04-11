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La Gazzetta dello Sport

Gazzetta: “Harrison in partenza. Da cosa dipenderà il riscatto di Solomon”

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Il punto sui riscatti di Harrison e Solomon
Redazione VN

Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport sarà difficile che la Fiorentina voglia riscattare i due esterni arrivati a gennaio: Jack Harrison e Manor Solomon, entrambi con la formula del prestito con diritto di riscatto. L'inglese non è riuscito a incidere, rimanendo al di sotto delle aspettative. L'israeliano invece era partito bene nelle prime gare, ma a causa dell'infortunio che lo tiene ancora fuori non è scontato che resti: dipenderà anche dalla sua volontà.

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