Gazzetta: “Harrison in partenza. Da cosa dipenderà il riscatto di Solomon”

Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport sarà difficile che la Fiorentina voglia riscattare i due esterni arrivati a gennaio: Jack Harrison e Manor Solomon, entrambi con la formula del prestito con diritto di riscatto. L'inglese non è riuscito a incidere, rimanendo al di sotto delle aspettative. L'israeliano invece era partito bene nelle prime gare, ma a causa dell'infortunio che lo tiene ancora fuori non è scontato che resti: dipenderà anche dalla sua volontà.